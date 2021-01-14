Темиртау, Казахстан, , 14:27 — REGNUM Спасатели обнаружили тело машиниста буровой установки в шахте имени Ленина в Темиртау. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Коллектив и руководство компании выразили соболезнования родным и близким шахтера Николая Шадирова. В компании пообещали помочь семье погибшего.

Отмечается, что Николай Шадиров работал машинистом буровой установки пятого разряда. Он проработал в компании 16 лет, в том числе 15 лет в должности машиниста.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на шахте имени Ленина в Темиртау произошла 13 января. При бурении разведочной скважины произошел выброс газа и мелкой фракции угля. Пострадали помощник машиниста буровой установки и горный мастер.

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