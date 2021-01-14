Чебоксары, , 14:15 — REGNUM В Чувашии строительная организация оштрафована на 745 тыс. рублей за длительный ремонт дошкольного образовательного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ремонт проводился в Чебоксарах в детсаду № 140 и должен был завершиться к 15 июля 2020 года. В ходе прокурорской проверки установлено, что к этому времени ремонтные работы не были выполнены, «что повлекло неготовность образовательного учреждения к приёму воспитанников и оказания образовательных услуг вплоть до октября 2020 года».

В надзорном ведомстве отмечают, что суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление суда о привлечении к административной ответственности в виде 745 тыс. рублей штрафа общества «Альфа Спецтехнолоджи». Речь идёт о правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ядринском районе Чувашии под уголовное преследование попал глава одного из сельских поселений. Его подозревают в подлоге при приёмке работ по обустройству спортивной площадки.

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Напомним, что к 1 сентября в Чувашии не была принята средняя школа в Вурнарах: там продолжался ремонт, который удалось завершить после подключения республиканских властей в середине октября.