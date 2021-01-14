Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии и полиции пресекли беспорядки на территории центра временного содержания иностранных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Попытка дестабилизации обстановки была предпринята ночью 14 января. Инициатором беспорядков оказался 32-летний гражданин одной из бывших союзных республик, ожидавший выдворения с территории России. Поводом для недовольства стало то, что у этого освободившегося ранее из одной из свердловских колоний обнаружили в посылке и изъяли спиртные напитки, спрятанные в буханки хлеба.

Ближе к полуночи этот гражданин и трое его сокамерников устроили дебош и призывали присоединиться остальных находящихся в центре правонарушителей к ним. Для недопущения противоправных действий и восстановления порядка в спецучереждение были направлены дополнительные силы. ОМОН был вынужден применить спецсредства. Одному из участников провокации повредили палец на руке. Медики оказывают ему помощь.

«По данному факту проводится проверка, по её итогам будет принято обоснованное решение. ЦВСИГ УМВД России по городу Екатеринбургу продолжает работать в штатном режиме», — заявил полковник Горелых.