Норильск, Красноярский край, , 13:52 — REGNUM В Красноярском крае по делу о гибели семьи под лавиной отправлен под домашний арест оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Норильска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, 39-летний оперативный дежурный 30 декабря 2020 года получил из центра управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря по 11 января. Полученные сведения он не включил в оперативную сводку управления ГО и ЧС Норильска.

Читайте также: После гибели семьи под лавиной прошли обыски в администрации Норильска

В результате население и власти Норильска не были предупреждены о лавинной опасности и не подготовились к ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января в Норильске в районе лыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Погибли женщина, мужчина и маленький ребёнок. Тяжёлые травмы получил подросток.

Читайте также: Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришёл в себя

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Норильске после гибели семьи под лавиной задержан дежурный администрации