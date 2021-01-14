Афины , , 13:58 — REGNUM Сотрудник Афинского метрополитена госпитализирован 13 января после нападения двух молодых людей, которые отказались надеть медицинские маски, передает AMNA.

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Сотрудник, находясь в поезде во время движения, обратился к двум пассажирам с просьбой надеть маски и убрать ноги с сидений. После того, как он вышел из поезда на станции Омония, данные пассажиры последовали за ним на железнодорожную платформу и избили его.

Преступники скрылись, а мужчина был доставлен в больницу службой скорой медицинской помощи.

Греческая полиция ищет виновных, управляющая метрополитеном компания Stasy обещает принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем в отношении своих сотрудников. В компании также пообещали заняться информированием общественности о необходимости уважать меры здравоохранения и тех, кто работает в общественном транспорте.