Усть-Канский район, Алтай, , 13:47 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб пешеход. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, трагедия произошла вечером 6 января на 272 км дороги «Ябоган-Туекта».

По данным ведомства, водитель «Нивы» сбил жителя села Ябоган 1968 года рождения, шедшего по краю проезжей части, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли автомобиль, а также установили личности подозреваемых.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в МВД.