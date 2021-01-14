Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 13:45 — REGNUM В ямальском городе Тарко-Сале перед судом предстанут мужчина и женщина, которых обвиняют в сексуальном насилии в отношении девочки, которой не исполнилось 14 лет. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в городе Тарко-Сале 19-летняя местная жительница по просьбе её 36-летнего знакомого вступила в переписку в социальных сетях с девочкой, которую долго уговаривала встретиться со взрослым мужчиной. Во время свидания, обвиняемый изнасиловал ребёнка.

«Малолетней потерпевшей были причинены моральные страдания и нанесён вред её нравственному развитию», — отмечают в Следственном комитете.

Женщина, уговорившая несовершеннолетнюю на свидание, обвиняется по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Пособничество в совершении насильственных действий сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), гражданин — по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.