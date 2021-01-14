Николаев, Украина, 14 января 2021, 13:41 — REGNUM В Николаевской области Украины двое рецидивистов сбежали из колонии. Об этом сообщил ресурс Преступности.нет.
В колонии журналистам рассказали, что заключённые сбежали, воспользовавшись сильным снегопадом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что на Украине к пожизненному лишению свободы приговорены около 1,5 тыс. человек.
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