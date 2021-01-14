Николаев, Украина, , 13:41 — REGNUM В Николаевской области Украины двое рецидивистов сбежали из колонии. Об этом сообщил ресурс Преступности.нет.

«Первый заключённый — 37-летний Руслан Шевченко. На его счету с 2006 года шесть судимостей за кражи и грабёж… Второй заключенный — 32-летний Сергей Бойков. Первую из девяти судимостей получил в 12 лет за хулиганство. Потом был осуждён за кражу (условный срок в 16 лет), грабёж, нарушение правил административного надзора, разбой», — сказано в сообщении.

В колонии журналистам рассказали, что заключённые сбежали, воспользовавшись сильным снегопадом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что на Украине к пожизненному лишению свободы приговорены около 1,5 тыс. человек.

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