Калуга, , 13:50 — REGNUM В Калуге, вечером 13 января в ДТП погибли 17-летний подросток и 18-летняя девушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Дорожное происшествие случилось на Тарутинской улице. Девушка находилась за рулём автомобиля Renault Logan, который выехал на встречную полосу, где грузовик МАN буквально подмял его под себя. Молодые люди, находившиеся в машине, скончались до приезда автомобиля скорой медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники на территории Калужской области зарегистрированы 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли два и пострадали 34 человека.

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