Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону операторы единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) приняли несколько заявок от горожан о поваленных ураганным ветром деревьях. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

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К полудню 13 января в экстренные службы «поступило 15 обращений о поваленных деревьях, сломанных ветках, травмированных при падении людях». Четыре аварийных дерева повредили автомобили.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков было объявлено штормовое предупреждение.

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