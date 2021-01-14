Джакарта, , 13:22 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии объявил о начале загрузке данных бортового самописца рухнувшего лайнера Sriwijaya, сообщает Detik.

По данным источника, процесс загрузки данных займет два часа.

В национальном комитете также заявили, что первым делом «чёрный ящик» очистили от грязи и соли. Затем в течение восьми часов устройство сохло.

Заместитель главы национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо пообещал представить в течение 30 дней первоначальный отчет о расследовании авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Европейского союз в Индонезиивыразил соболезнования Индонезии в связи с авиакатастрофой Sriwijaya Air.

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