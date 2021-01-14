Красноярск, , 13:20 — REGNUM В Красноярске 39-летний предприниматель заключён под домашний арест по делу о мошенничестве с поставкой медицинского оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело было возбуждено после рассмотрения материалов, поступивших из краевого УФСБ. Предприниматель подозревается в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По предварительной версии следствия, с 18 апреля 2018 года по 13 августа 2019 года предприниматель предоставил в КГКУ «Управление капитального строительства» заключения экспертов, содержащие ложные сведения. На основании этого он заменил медицинское оборудование, которое должны были поставить в Краевую клиническую больницу в рамках исполнения госконтрактов, на более дешёвое.

Указанное оборудование не соответствовало условиям государственных контрактов. Его часть была признана незарегистрированными медицинскими изделиями.

Таким образом предприниматель похитил деньги КГКУ «Управление капитального строительства» в сумме более 112 млн рублей.

Следователи допросили свидетелей и подозреваемого. Как сообщало ИА REGNUM, в Краевой клинической больнице прошли обыски.

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Также обыски прошли в управлении капстроительства и фирмах-контрагентах. Изъяты интересующие следствие документация и предметы. Расследование продолжается.