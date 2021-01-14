Буйнакск, Дагестан, , 12:58 — REGNUM В Дагестане выросло до 115 человек число обратившихся за помощью к медикам с признаками отравления. Госпитализированы 83 из них, сообщили 14 января в пресс-службе мэрии города Буйнакска.

«Всего за помощью обратились 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей», — приводит ТАСС слова предствителя мэрии.

Заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. После оказания помощи уже выписаны домой 26 человек, в том числе 16 детей.

При этом в городе проводятся подворовые обходы. Медики осмотрели за прошедшие сутки 359 человек и выявили десять горожан с признаками инфекции, двоих детей пришлось госпитализировать, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в дагестанском городе Буйнакске 11 января. Предварительно ее причиной назвали некачественную водопроводную воду.