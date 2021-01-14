Ярославль, , 12:52 — REGNUM В Ярославле в пульмонологическом отделении детской больницы на улице Тершковой обрушился потолок в сестринской комнате, пострадавших нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель правления ярославской региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук» Наталья Матвеева.

Обрушение в ярославской больнице

По словам Матвеевой, фотографии обрушения ей прислала мама одного из пациентов. Женщина опасается, что обрушение может повториться и в палатах, где лежат дети.

«Штукатурка рухнула на потолок и вместе с потолком грохнулась. В больнице лежит мама с ребенком. У неё истерика, она смотрит на потолок и не знает, куда ей отойти. В 2019 году мы бомбили во все колокола. Когда началась осень, отделение топило. Это не прилетевшая птичка, это птичка, которая там сидела. Где это прорвёт ещё, мы не знаем, потому что под такими подвесными потолками ничего не увидишь», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Наталья Матвеева.

Общественница обратила внимание, что обрушение произошло в здании, куда детская больница заехала лишь год назад после эвакуации из здания на проспекте Ленина, признанного аварийным.

В социальных сетях Наталья Матвеева обратилась к губернатору области Дмитрию Миронову с просьбой «обратить внимание на здравоохранение региона».

Стоит сказать, что обрушение совпало с официальным сообщением об отставке директора депздрава Руслана Саитгареева. На прощание он заявил, что «многое удалось сделать в модернизации отрасли, в том числе и в усилении оборудованием медицинских организаций, внедрении современных подходов в лечении пациентов, создании цифровых технологий в здравоохранении, взаимодействии с общественными объединениями и организациями».

ИА REGNUM запросило комментарий в департаменте здравоохранения Ярославской области.

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