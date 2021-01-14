Грозный, , 12:42 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия ожидаются до конца 14 января в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Жителей Чечни, Ингушетии и РСО-Алании предупредили об усилении ветра до 32м/с.

А в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков в виде снегопадов. На Ставрополье накануне, 13 января, местами наблюдался туман с ухудшением видимости до 50−500 м.

«По данным Росгидромета, в период с 14:00 до 16:00 и далее до конца суток 14 января, а также в течение суток 15 января и до утра 16 января на территории Карачаево-Черкесии ожидается очень сильный снег», — говорится в разосланном жителям региона сообщении МЧС.

Из-за снегопадов высота снежного покрова значительно увеличивается, что приводит к вероятности оползней в горных и предгорных районах Северного Кавказа, а также лавиноопасности.

В Дагестане граждан предупредили об усилении восточного и юго-восточного ветра по районам моря в ближайшие час-два до 13−18 м/с.

Напомним, в СКФО погода в начале января 2021 года напоминает качели: из очень теплой (до +9…+18) она спустя день-два становится снежной и ночами — морозной, но, не успев установиться, вновь меняется в сторону повышения температуры с дождями и мокрым снегом.

Непогода вызывает многочисленные аварии на линиях электропередачи. В Дагестане уже второй день борются с отключениями света. Сегодня, 14 января, оказались без электричества жители 118 населенных пунктов в трех районах — всего около 53 тыс. человек. Накануне, свет отключался в четырех других районах — без света оставались почти 50 тыс. человек.