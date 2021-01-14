Барнаул, , 12:42 — REGNUM Морозная погода в Сибирском федеральном округе сохранится и в ближайшие дни. В северных районах температура воздуха опустится до −40…−48°С. Об этом информирует CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на материалы ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС.

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«В основном 14 января восточная периферия антициклона распространится за западные районы Западной Сибири, где осадки маловероятны. Тем временем в южных районах еще сохранится влияние уходящего циклона и местами вероятен небольшой снег.

В восточных районах также возможен небольшой снег, это связано с тем, что слоистая облачность от северных циклонов скользит вдоль восточной периферии антициклона, способствуя не только выпадению снега, но и смягчению температурного фона», — поясняют исследователи погоды по космическим снимкам.

По их данным, в Западной Сибири постепенное ослабление морозов стоит ожидать к 16 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы усугубляют статистику пожаров в Алтайском крае. Только за четыре дня 2021 года регионе случилось около 80 возгораний, на которых погибли девять человек, двое получили травмы.

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Также в Сибири резко возросло возросло количество обморожений

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