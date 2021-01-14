Кызыл, , 12:42 — REGNUM Полиция Тувы предупреждает местных жителей и гостей республики об участившихся карманных кражах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, за один день 12 января зарегистрировано сразу два подобных преступления.

Так, в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района неизвестный похитил смартфон из куртки подростка. По горячим следам был установлен подозреваемый, которым оказался ранее судимый 18-летний местный житель.

«На допросе фигурант уголовного дела сознался в содеянном и дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли у него похищенный сотовый телефон и вернули владельцу», — отметили в ведомстве.

Ещё один случай произошёл в Кызыле. По словам потерпевшей, карманник украл смартфон из кармана куртки её 9-летнего сына. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника.