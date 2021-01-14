Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии разбираются в особенностях предоставления жилья семье с шестью детьми, которое в 2020 году затопило канализационными стоками. В прокуратуре считают, что оно не соответствовало предъявляемым требованиям, направив материалы проверки в следственные органы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Квартира была предоставлена многодетной семье, в которой воспитываются шесть несовершеннолетних детей. В прокуратуре отмечают, что жильё расположено на улице Чкалова в Марпосаде и было приобретено в июне 2019 года по итогам аукциона за более чем 2,8 млн рублей. Площадь жилья составляет 150,5 кв. метров. Администрацией поселения был заключен договор социального найма жилого помещения с многодетной семьей.

«В ходе осмотра помещения, ранее переведенного в статус жилого и расположенного в многоквартирном доме, установлено, что оно состоит из двух этажей, один из которых фактически является подвальным. Общие технические коммуникации в доме расположены под полом квартиры и доступ к ним для ремонта и техработ без демонтажа полов не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в августе 2020 года из-за неисправности канализационной системы квартиру затопило стоками. И чтобы устранить аварию, были вскрыты полы, в результате в квартире стало невозможно проживать, говорят в ведомстве.

В прокуратуре так же поясняют, что прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком, в стенах и в полу жилых комнат. Правоохранители считают, что администрация поселения предоставила жильё, не соответствующее предъявляемым требованиям.

Материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот на обеспечение их жильём. Следствие полагает, что должностные лица республиканского минстроя ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, что привело к неосвоению в 2018—2019 годах более 67 млн рублей и нарушению прав 1 402 детей-сирот.

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