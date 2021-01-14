Буйнакск, Дагестан, , 12:32 — REGNUM В Буйнакске (Дагестан) после отравления за помощью к врачам обратились 115 человек, 83 из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Всего за помощью обратились 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что врачи оценивают состояние госпитализированных как лёгкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей.

Напомним, ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в Буйнакске с 11 по 13 января 2021 года зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией. При этом 61 человек из этого количества — несовершеннолетние. Роспотребнадзор заявил, что продолжает противоэпидемические мероприятия в регионе.

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