Тосно, Ленинградская область, , 12:24 — REGNUM В Ленинградской области на железнодорожной станции Тосно высокоскоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину, с нарушением переходившего пути. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«Сапсан» РЖД

Инцидент произошел в среду, 13 января, в 19:34 мск в районе железнодорожной станции Любань Ленинградской области. 62-летний уроженец Нижнего Новгорода переходил через железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист приближающегося высокоскоростного поезда сообщением «Санкт-Петербург — Москва» применил экстренное торможение и подавал сигналы повышенной громкости, но избежать наезда на человека не удалось.

«От полученных травм пострадавший скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.