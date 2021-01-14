Иркутск, , 12:20 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий: 15 января в западных и северо-западных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−18 м/с, снег, метели. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по региону.

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Температура ночью составит — 21,-26 °C, в пониженных формах рельефа — 31,-36°C, в западных, северо-западных, центральных и южных районах местами — 14,-19°C, днём — 11,-16°C, при облачной погоде — 21,-26°C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на фоне морозов в Иркутской области наблюдается устойчивый рост числа пожаров и гибели людей от огня. Неблагоприятная ситуация сложилась с гибелью на пожарах несовершеннолетних.

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