Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM Пострадавшего в Улан-Удэ от нападения своры собак 11-летнего мальчика госпитализируют в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Как отмечается, телеконсультация по вопросам дальнейшего лечения со столичными врачами состоялась 13 января. По итогам телемоста было принято решение о транспортировке мальчика в Москву. Санитарный борт должен вылететь ночью 15 января.

Деньги на перевозку были выделены из республиканского бюджета решением главы региона Алексея Цыденова. Кроме того, власти гарантировали проживание в Москве матери пострадавшего на безвозмездной основе.

Тем временем власти Улан-Удэ намерены усилить борьбу с бродячими собаками. Как сообщало ИА REGNUM, администрация инициировала временную отмену на территории города федерального закона о гуманном отношении к животным. Собак также могут признать объектом повышенной опасности.

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