Сармановский район, , 11:58 — REGNUM В Татарии в отношении 26-летней жительницы Сармановского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, женщина 9 января текущего года, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, схватила сына 2019 года рождения и попыталась задушить. Ее преступные действия пресек сожитель. Злоумышленница причастность к совершению преступления признала и рассказала, что пыталась расправиться с ребенком на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Женщине назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Здоровье мальчика не вызывает опасений. Его на время перевели в приемную семью. В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в 2020 году парень в одной из соцсетей познакомился с 14-летней девочкой, а в апреле вступил с ней в интимную близость. После сообщения о беременности мужчина решил ее убить. Он вывез несовершеннолетнюю в сельскую местность, избил и попытался задушить. Потерявшую сознание девушку мужчина погрузил в багажник автомобиля, а затем сбросил тело в овраг, прикрыв ветками. Через несколько часов девочка пришла в сознание и вышла на дорогу, где ей местные жители оказали помощь.

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