Кемерово, , 11:50 — REGNUM В Кемерове родители учеников одной из школ пожаловались на угрозы в отношении детей со стороны агрессивной первоклассницы. По их словам, ученица якобы угрожала одноклассникам ножом.

«Перед началом урока девочка достала из сумки кухонный нож, принесённый из дома, и с агрессией начала кричать, что сперва убьет двух одноклассников, а затем зарежет учителя», — рассказал VSE42.Ru один из родителей.

Родители утверждают, что инциденты с агрессивным поведением девочки случались и раньше. В администрации Кемерова сообщили, что в настоящее время проводится проверка по обращениям родителей. В самой школе уточнили, что проверка началась 11 января.