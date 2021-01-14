Нарьян-Мар, , 11:49 — REGNUM В Ненецком автономном округе осудили директора школы за получение взяток, в том числе в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«Судом и следствием было установлено, что в период с 2016 по 2019 годы директор школы за незаконное денежное вознаграждение в размере 10% от цены заключенных договоров на поставку товаров для нужд образовательного учреждения получила от троих предпринимателей взятки в виде денег на общую сумму более 300 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на получении взяток попалась преподаватель Северного (Арктического) федерального университета.