Махачкала, , 11:43 — REGNUM В Дагестане ухудшение погодных условий привело к отключению от энергоснабжения 118 населенных пунктов. Без света в настоящее время остаются почти 53 тыс. человек, сообщили 14 января в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

Отключены 26 воздушных линий и 527 трансформаторных подстанций в трех районах республики — Цумадинском, Касумкенском и Гунибском. Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигают 25 м/с.

Минэнерго взяло ситуацию под особый контроль. Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» переведены на особый режим работы. В настоящее время последствия аварий на электросетях устраняют 62 бригады в количестве 172 человек. Используется 69 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 января в Дагестане авария оставила без света почти 50 тыс. человек, проживающих в четырех районах республики. К вечеру электроснабжение было восстановлено.

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