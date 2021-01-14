Липецк, , 11:43 — REGNUM В Липецке коммунальные службы с 13 января борются с последствиями непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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С 14:30 13 января 25 машин обработали дороги противогололёдными материалами, спецтехника убирала снег. В ночную смену работало 70 единиц спецтехники. Дороги повторно обработали противогололёдными смесями.

Пешеходные зоны чистили 150 дворников и 22 единицы техники.

Было израсходовано 770 тонн пескосоляной смеси и почти 100 тонн технической соли. С дорог вывезли более 300 кубометров снега. Снегопад закончился около 3:00 14 января. По данным мэрии, он был самым обильным за последние пять лет.