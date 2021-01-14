Темиртау, Казахстан, , 11:39 — REGNUM Работник шахты имени Ленина в Темиртау не смог подняться после возникновения аварийной ситуации, связанной с выделением метана и мелких фракций угля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла 13 января 2021 года в 21:53 (18:53 мск) во время бурения разведочной скважины. После инцидента помощник машиниста буровой установки и горный мастер покинули место аварии. Машинист не смог выйти из забоя.

Во время происшествия в шахте находились 137 работников. На поверхность вышли 136 человек. Газовая обстановка в шахте нормализовалась в 23:00 (20:00 мск). Поисковые работы начаты в 23:24 (20:25). Спасатели и шахтеры продолжают поиски машиниста.