Тяньцзинь, Китай, , 11:35 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и еще семеро пострадали из-за мощного взрыва, прогремевшего на объекте поставщика автокомпонентов TWC, который находится на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь в северной части Китая. Об этом 14 января сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

По информации журналистов, вырыв произошел около 12:50 по пекинскому времени (07:50 мск) и к настоящему времени все пострадавшие в результате него отправлены в медучреждения.

Кроме того, по словам спасателей, в данный момент под образовавшимися из-за взрыва завалами пострадавших нет. Идет выяснение причин и расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге ночью 13 января произошёл очередной крупный пожар в ангаре с горючими материалами.