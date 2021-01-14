Иркутск, , 11:30 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1497 человек, причём 9 из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 14 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 44 484 человека (+264 за сутки).

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Госпитализированы 2568 пациента (-6 за сутки). Выздоровели 38 898 пациентов (+381 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 193 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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