Кызыл, , 11:25 — REGNUM В Туве с 1 января 2021 года зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба со ссылкой на данные комиссии по установлению причин смертности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

В числе скончавшихся две женщины и трое мужчин. Из них один был в возрасте 50−64 лет, остальные были старше 65 лет.

«Сопутствующие заболевания — все 5 умерших страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 2 человека — болели также сахарным диабетом, 3 — заболеваниями бронхолегочной системы», — отметили в Минздраве.

Таким образом, всего в республике жертвами коронавируса стали 179 человек.