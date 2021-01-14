Токио, , 11:25 — REGNUM В Филиппинском море терпит бедствие сухогруз Young Feng, который ходит под флагом Панамы. Об этом 14 января сообщает портал Maritime Bulletin, который специализируется на вопросах безопасности международного мореплавания.

По данным источника, вначале сухогруз стал подавать сигналы SOS, а после этого сильно накренился и начал тонуть.

Также указывается, что в данный момент судно находится в районе, который удален примерно на 650 км в юго-восточном направлении от японского острова Окинава. При этом экипаж сухогруза из 22 человек (14 граждан КНР и 8 из Бангладеш) перебрался в спасательную шлюпку и покинул борт судна, к месту происшествия идет корабль береговой охраны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января южнее японского острова Окинава затонуло грузовое судно под флагом Панамы.