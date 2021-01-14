Биробиджан, , 11:06 — REGNUM В Биробиджане задержали 36-летнего мужчину, который оказал сопротивление сотрудникам полиции. В результате чего в одном из дворов столицы Еврейской АО произошла погоня со стрельбой, а полицейского правонарушитель прокатил на капоте своего автомобиля. Задержанного подозревают в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Выяснилось, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен прав управлять транспортным средством. Решается вопрос о его аресте.

«За совершение данного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль. В результате погони за правонарушителем полицейским пришлось открыть стрельбу, а один из правоохранителей оказался на капоте иномарки.

Видео с погоней в одном из дворов Биробиджана в редакциюРИА Биробиджанприслали местные жители.

https://www.instagram.com/p/CKAZkjdFPDj/