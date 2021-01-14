Салехард, 14 января 2021, 11:04 — REGNUM В авиакомпании «Ямал» назвали причину аварийной посадки 14 января в аэропорту Санкт-Петербурга самолёта A-320 VP-BBN. Произошёл отказ пилотажно-навигационного комплекса, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Пилотажно-авиационный комплекс вышел из строя с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в аварийный режим управления.
«Экипаж воздушного судна предпринял попытку выполнить посадку в аэропорту вылета «Домодедово» (Москва). Вследствие ухудшения погодных условий в аэропорту «Домодедово», не позволяющих выполнить посадку с учётом имеющегося отказа, экипаж воздушного судна прервал заход на посадку и выполнил уход на запасной аэродром «Пулково» (Санкт-Петербург), обеспечивающий заход и посадку при визуальных метеоусловиях», — отмечают в пресс-службе авиакомпании «Ямал».
Посадка в Пулково прошла благополучно. Выполнение рейса Москва — Салехард продолжено на резервном воздушном судне.
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