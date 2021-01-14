Аддис-Абеба, , 10:59 — REGNUM Вооруженные силы Эфиопии сообщили о ликвидации бывшего министра иностранных дел страны Сейюма Месфина, одного из основателей «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ). Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление вооруженных сил.

Месфин, занимавший пост министра иностранных дел с 1991 по 2010 год, был ликвидирован вместе с тремя другими высокопоставленными членами НФОТ в северном мятежном районе Эфиопии, Тыграй.

В соответствии с заявлением вооруженных сил, Месфину и его сторонникам предлагали сдаться властям, но они отказались это сделать. Десятки других членов НФОТ были убиты и арестованы в ходе последней спецоперации вооруженных сил, отмечается в заявлении.

Напомним, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед отдал приказ о наземном и воздушном наступлении на Тыграй 4 ноября 2020 г, чтобы свергнуть правящую партию региона НФОТ, после того как ее войска захватили федеральные военные базы. Он объявил о победе в Тыграе после месяца боевых действий, однако лидеры НФОТ бежали и поклялись продолжать борьбу.