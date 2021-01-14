Улан-Удэ, , 10:54 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в лечебном корпусе больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова. Возгорание началось около полуночи 13 января, передаёт портал «Байкал-Daily».

Были эвакуированы пациенты и сотрудники учреждения с пятого этажа лечебного корпуса. Всего 57 человек.

«К моменту прибытия на место первого подразделения возгорание было ликвидировано работниками учреждения», — отметили в Главном управлении МЧС по республике.

Предварительно установлено, что пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. В результате была повреждения стена лестничной клетки второго этажа.