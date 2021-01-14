Джакарта, , 10:50 — REGNUM Посол Европейского союз в Индонезии Винсент Пикет выразил соболезнования Индонезии в связи с авиакатастрофой Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

«Наши соболезнования и сочувствие семьям жертв и индонезийскому народу. Мы солидарны и поддерживаем Индонезию», — заявил посол.

Лидеры Европейского союза также выразили свои соболезнования президенту Джоко Видодо в связи с серией душераздирающих событий, произошедших в стране в начале 2021 года.

Напомним, в авиакатастрофе, произошедшей в Индонезии 9 января 2021 года, погибло 65 человек, в том числе 43 взрослых пассажира, 7 пассажиров-детей, 3 ребенка и 12 членов экипажа.

Между тем, 9 января 2021 года Сумеданг накрыли оползни. 17 человек погибли, ещё 22 числятся пропавшими без вести.

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