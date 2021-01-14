Биробиджан, , 10:49 — REGNUM В Биробиджане сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль за рулём, которого находился мужчина в алкогольном опьянении и был ранее лишен прав управлять транспортным средством. В результате погони за правонарушителем полицейским пришлось открыть стрельбу, а один из правоохранителей оказался на капоте иномарки.

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Видео с погоней в одном из дворов Биробиджана в редакцию РИА Биробиджан прислали местные жители.

https://www.instagram.com/p/CKAZkjdFPDj/

На видео видно, как сотрудники полиции пытаются остановить автомобиль, но водитель оказывает сопротивление. Один из правоохранителей в результате оказался на капоте машины, но и это не остановило правонарушителя. Он продолжал пытаться скрыться от полиции с сотрудником ДПС на капоте. На видео слышны выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник полиции получил ножевое ранение, однако смог задержать дебошира в Ялте.