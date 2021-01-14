Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Чувашии 14 — 15 января сохранятся неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Чувашгидромет.

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По данным ведомства, 14 января в Чебоксарах и в большинстве районов республики ожидается жёлтый уровень погодной опасности: будет дуть юго-западный ветер с порывами 12−17 м/с, местами — сильный снег, и метель. В связи с этим на дорогах будут снежные заносы, гололедица. Данная погода также сохранится в ночь с 14 на 15 января.

Спасатели напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций — в частности, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, ЖКХ, затруднению в работе транспорта и дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что 14 января с учётом сильного ветра ощущаемая температура составит −31…−36 градусов мороза. Снегопады в республику принёс циклон с акватории Черного моря.

Напомним, погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.

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