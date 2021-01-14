Банги, 14 января 2021, 10:56 — REGNUM В Центральноафриканской Республике (ЦАР) был убит миротворец ООН из Руанды, передает информационное агенство AFP со ссылкой на постановление ООН.
В соответствии с заявлением, трагедия произошла в ходе повстанческого наступления на столицу страны, Банги.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил скоординированное наступление на Банги.
«Генеральный секретарь напоминает, что атаки на миротворцев приравниваются к военным преступлениям», — заявил глава пресс-службы генсека ООН Стефан Дюжжарик, добавив, что Гутерриш призвал правительство ЦАР гарантировать, чтобы виновные в убийстве понесли ответственность за свое преступление.
Повстанческие силы, выступающие против недавнего переизбрания Фостена-Арканжа Туадеры ведут наступление на столицу, сообщили журналисты.
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