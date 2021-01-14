Саратов, , 10:50 — REGNUM В Саратове организована доследственная проверка после госпитализации несовершеннолетней посетительницы спорткомплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 13 января в одном из частных спорткомплексов в Октябрьском районе Саратова 16-летняя девушка плавала в бассейне. Внезапно ей стало плохо и она схватилась за боковой бортик. На это обратил внимание один из плавающих на соседней дорожке мужчин. Он поспешил к ней на помощь и совместно в персоналом спорткомплекса извлек ее из воды. Прибывшие к месту инцидента медики оказали девушке первую помощь и госпитализировали ее в стационар. Сотрудники учреждения тем временем вызвали на место правоохранительные органы.

Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, 7 декабря 2020 года после занятий в бассейне спортивного комплекса, находящегося в Советском районе г. Астрахани, несовершеннолетние дети и взрослые были доставлены в медучреждения для оказания им медицинской помощи.

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