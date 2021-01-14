Уфа, , 10:42 — REGNUM Обстоятельства гибели работника управляющей компании выясняются в Уфе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

Сообщается, что 10 января 58-летний работник ООО Управляющая компания «Новиковка» расчищал от снега козырек подъезда дома на улице Менделеева. В какой-то момент плотник упал с высоты порядка 2,5 метров. В результате он получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время сотрудники республиканской Гострудинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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