Ульяновск, , 10:19 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска перед судом предстанут 33 жителя, которых обвиняют в хищении у страховых компаний свыше 37 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствие полагает, что преступную группу создали трое ульяновцев. По версии правоохранителей, злоумышленники приобретали дорогостоящие иномарки и после оформления соответствующих документов в страховых компаниях инсценировали дорожно-транспортные происшествия.

«Данные противоправные действия влекли получение выплат вследствие якобы наступления страховых случаев», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным следствия, с сентября 2013 года по ноябрь 2016 года был причинён ущерб 13 страховым компаниям на сумму более 37,4 млн рублей. Фигурантами уголовного дела стали 33 местных жителя.

В зависимости от роли и степени участия обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 ст. 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом»), ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (Покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая»), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Совершение сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления в целях придания правомерного вида владению»).

Дело готовится для передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске был заведено уголовное дело в отношении трёх мужчин по подозрению в мошенничестве при установке газового оборудования в домах. Правоохранители считают, что злоумышленники угрожали потерпевшим штрафами, навязывая замену газового оборудования по завышенным ценам. Один из фигурантов уголовного дела — житель Омска, двое других мужчин задержаны в Уфе.

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