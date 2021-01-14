Новоград-Волынский, Украина, , 10:24 — REGNUM В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили крупную партию янтаря, которую планировалось продать в страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила 13 января пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, незаконный бизнес могли организовать два жителя Новоград-Волынского.

«В течение нескольких лет дельцы скупали «солнечный камень» у нелегальных добытчиков из южных областей Украины. После сортировки и фасовки злоумышленники… переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам», — сказано в сообщении.

По оценке правоохранителей, ежемесячно подозреваемые могли продавать янтарь на сумму почти 2 млн гривен или $71,5 тыс.

В ходе обысков было изъято 55 кг янтаря-сырца на сумму около 1 млн гривен или примерно $35 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевском аэропорту «Борисполь» выявили 285 кг янтаря, который по поддельным документам пытались переправить в Китай.

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