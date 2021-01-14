Банги, , 10:33 — REGNUM Повстанцы совершили два нападения недалеко от столицы ЦАР, Банги. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на постановления представителей Организации Объединенных Наций и правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Одно из нападений было совершено на контрольно-пропускные пункты PK11 и PK12 на въезде в Банги, охраняемые правительственными войсками. По словам министров правительства ЦАР, нападавшие были отброшены, однако представитель ООН отметил, что боевые действия продолжаются.

В посольстве США в ЦАР сообщили, что также были получены сообщения о столкновениях в городе Бимбо к западу от атакованного КПП.

Повстанческие силы, выступающие против переизбрания Фостена-Арканжа Туадеры, ведут наступление на столицу ЦАР. По сообщениям репортеров, повстанцы заручились поддержкой экс-президента Франсуа Бозизе, которого не допустили до выборов из-за судимости.

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