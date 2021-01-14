Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM У пассажирского самолета авиакомпании «Ямал», летевшего по маршруту Москва — Салехард и экстренного приземлившегося в санкт-петербургском аэропорту Пулково, произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса. Об этом 14 января сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«14.01.2021 после взлета на воздушном судне A-320 VP-BBN АО «АТК «Ямал», выполняющем рейс ЛА-32 по маршруту Домодедово — Салехард, произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что экипаж самолета, после прохождения обязательных процедур в зоне ожидания района аэродрома Домодедово предпринял попытку посадки в московском аэропорту, однако из-за ухудшения условий погоды вынужден был направиться на запасной санкт-петербургский аэродром Пулково. Экстренная посадка была выполнена благополучно.

«Благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа воздушного судна удалось избежать более серьезных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой в санкт-петербургском аэропорту Пулково самолета, летевшего из Москвы в ЯНАО, проведет Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.