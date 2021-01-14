Волгоград, 14 января 2021, 10:18 — REGNUM Маршрутный трамвай загорелся на улице Александрова в городе Волжском Волгоградской области. Вагон выгорел полностью, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 13 января в 11:27. Трамвай вспыхнул на путях на остановке «Изопан», погибших и пострадавших нет. Спасатели ликвидировали горение в 11:45, вагон выгорел полностью.
Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электропроводки в кабине.