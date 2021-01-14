Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчина решил пожонглировать мячом на рельсах перед приближающимся поездом метрополитена. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

В Петербурге мужчина жонглировал на рельсах мячом перед приближающимся поездом. Пресс-служба Петербургского метрополитена

Инцидент произошел 13 января на станции «Звенигородская» на пятой линии. Мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава. Как рассказали в метро, молодой человек неоднократно был замечен в умышленном нарушении Правил пользования метрополитеном.

«Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности», — уточнили в пресс-службе.