Село Советское, Алтайский край, , 10:13 — REGNUM На Алтае скончался годовалый ребёнок, которому сельские медики поставили наркоз через подключичный катетер. Подробности в социальных сетях рассказала мама девочки — Регина Голошубова.

По её словам, трагедия произошла 11 января 2020 года в селе Советское, после того, как ребенок пролил на себя полстакана горячей воды. В больнице, куда родители привезли постаревшую, сказали, что ничего серьезного нет. Это было заметно и по самочувствию самой маленькой пациентки — она ходила. Проблемы начались примерно через час-полтора после того, как медсестра поставила катетер для капельницы в подключичную вену, чтобы ввести ребенку легкий наркоз.

Когда девочка засыпала, снова пришла медсестра и поставила еще два укола. Затем пришли врачи и попросили маму в грубой манере выйти из реанимации. Ребенку потребовался аппарат ИВЛ, а вскоре медики признали, что не смогли спасти ребёнка.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти малолетней. Следователями будет дана принципиальная оценка действиям медицинского персонала районной больницы», — пояснила. старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.