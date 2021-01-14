Горно-Алтайск, , 10:06 — REGNUM Жители Республики Алтай продолжают обогащать телефонных мошенников. Очередной жертвой аферы стал 32-летний горожанин, который после разговора с неизвестными лишился в общем почти 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счёта списываются деньги. Взволнованный потерпевший рассказал, что у него на счету хранятся 600 тыс. рублей. Аферист успокоил его, сообщив, что для сохранности их нужно перевести на специальный счёт. Доверчивый горожанин в ответ сообщил все необходимые пароли и коды.

Однако мошенникам удалось вывести лишь 470 тыс. рублей, поскольку в банке посчитали операцию подозрительной и заблокировали дальнейший перевод денег. Тогда лже-сотрудники вновь позвонили потерпевшему, убедив его обналичить оставшиеся 150 тыс. и перевести на «специальный» счёт самостоятельно.

«Однако и этого аферисту оказалось мало, он заявил, что мошенники пытаются от имени мужчины оформить кредит в размере 1 150 000 рублей… Чтобы защитить себя от ненужного обременения, звонивший рекомендовал мужчине немедленно отправиться в финансовую организацию, самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «страховой» счет», — отметили в МВД.

Потерпевший начал подозревать неладное, но аферисту вновь удалось его убедить, заявив, что в полиции уже ищут злоумышленников. После чего ему позвонили из якобы органов внутренних дел, подтвердив слова лже-сотрудника банка о необходимости самому взять кредит. В конце он пригрозил жертве, что в противном случае против него будет возбуждено уголовное дело.

В итоге горожанин оформил в банке кредит на 1 млн 150 тыс. рублей, после чего перевёл их на счёт мошенников. На следующий день он попытался узнать, когда ему вернут деньги, однако телефоны звонивших уже были отключены. Лишь после этого мужчина написал заявление в полицию.